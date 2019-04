Muziek als waarschuwing bij verkeerslicht Tilburg: gebruik je mobieltje niet als je fietst

TILBURG - Wie via de Boomstraat bij de fietsoversteek met de Noordhoekring in Tilburg aan komt rijden, hoort sinds kort muziek bij de verkeerslichten. Nummers zoals Skinny Love (Birdy) en Hero (Family of the Year). Druk op de fietsersknop en het volgende nummer gaat van start.

Klinkt leuk, maar de boodschap achter deze Play Attention is serieus: gebruik van je mobieltje terwijl je door het verkeer fietst is gevaarlijk. De muziek die het verkeerslicht speelt, komt van de playlist van de 13-jarige Tommy-Boy Kulkens. Bijna vier jaar geleden overleed de Amersfoortse scholier toen hij een weg op fietste en werd geschept door een auto. Op weg naar een feestje zocht de jongen op Spotify op zijn mobieltje alvast de beste nummers uit. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dit 'verhaal’ wordt met oplichtende teksten ook in het kort verteld op de display van de Play Attention. Het initiatief komt mede van Michael Kulkens, de vader van Tommy Boy, die de dood van zijn zoon aangreep om aandacht te vragen over verkeersveiligheid en smartphonegebruik.

Niet meteen in de gaten

De meeste fietsers hebben het bijzondere stoplicht nabij het Odulphus Lyceum niet meteen in de gaten. Door het autoverkeer op de Noordhoekring is de muziek bovendien niet altijd goed te horen. Els Bastiaansen heeft het wel opgemerkt. ,,Indrukwekkend", zegt ze. ,,En het is een belangrijke boodschap. Kijk maar eens hoeveel mensen je ziet fietsen terwijl ze met hun mobieltje bezig zijn. Ja, ik ook wel eens. En dan let je dus niet op ander verkeer.”

Scholieren als doelgroep

De Play Attention hangt bij deze oversteek vanwege de nabijheid van enkele scholen. Met name jongeren zijn de doelgroep, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Bovendien is het een druk kruispunt richting de stad en er is voldoende opstelruimte mochten mensen er even stil blijven staan om te luisteren zonder het verkeer te hinderen.”