Muziek en kinderen staan op één voor orkestmoeder Taetske

GOIRLE/TILBURG - De 74 jonge Zuid-Nederlandse en Vlaamse muzikale talenten van het Euregio jeugdorkest mogen eindelijk weer het podium op. Na bijna twee jaar verplichte coronapauze trapt het voor de Benelux unieke symfonieorkest zaterdag af in het Factorium in Tilburg.

,,Er bestaat in de Benelux geen ander orkest van deze kwaliteit en deze leeftijdscategorie”. zegt oprichter Taetske Strouken (68) uit Goirle. Strouken bedacht het unieke orkest 38 jaar geleden. Oud Euregio’ers stromen door naar het Concertgebouworkest, Metropoolorkest, het Berliner Philharmoniker. Maar je ziet ze ook in de orkestbak van Guus Meeuwis of bij Late Night. Logisch dat muzikanten niet zomaar bij dit orkest kunnen spelen.

Strouken scout de talenten bij de beste muziekdocenten in Brabant en België. De jongste is twaalf, de oudste 24. Het idee voor het Euregio orkest ontstond op de strijkersdagen die ze overigens bijna 50 jaar organiseerde. Ze vroeg zich af: ,,Hoe kan ik de besten verder brengen? Als iedere goede docent zijn beste leerling geeft, zou dat toch prachtig zijn? Zo is het orkest destijds ontstaan.”

Gastgezinnen

Leerlingen, ouders, betrokkenen: unaniem noemen ze Strouken ‘orkestmoeder’. Wie over haar spreekt, doet dat vol lof, warmte en dankbaarheid. De orkestleden krijgen het volgens Strouken niet cadeau. Ze repeteren elke maand een weekend lang in Goirle of Malle België. Gastgezinnen zorgen voor onderdak. Een grote, logistieke puzzel.

Strouken: ,,Mensen moesten eens weten; die jongeren hebben een half uur per week les en moeten de rest van de week zelf knokken om het mooi, zuiver, vol gevoel te krijgen. Het lijkt zo simpel, maar er zit heel veel zweet en tranen in. De toeschouwers horen alleen de uitvoering. De uren en uren hard studeren: die heeft niemand in de gaten.”

Vioolmoeder

Een van de muzikanten die een plek in het orkest bemachtigde, is Stella Happel (21) uit Goirle. Ze ziet Strouken als haar ,,vioolmoeder die me heeft leren houden van muziek.” Happel startte rond haar zevende met viool: ,,Taetske neemt elke leerling mee in de muziek, dat vind ik fantastisch. De leiding is wél streng; je moet altijd aanwezig zijn en ze willen het beste van het beste. Maar het is gaaf om samen zoiets moois te brengen. Ik krijg er soms kippenvel van.” De combinatie van klassieke en filmmuziek die op het repertoire staat vindt Happel ‘heel tof’.

Dat geldt ook voor de Tilburgse conservatoriumleerling Tobias van Dongen (21). De optredens in het Concertgebouw Amsterdam, maar ook de muziekreizen naar Florence en Wenen waren fantastisch volgens de jonge hoornspeler. ,,Het grootste verschil met de andere orkesten waarin ik zit, is de leeftijdsgroep. De verbinding met elkaar in de muziek is gaaf. Ik heb dankzij Taetske de liefde voor het orkestspel ontdekt.”

Strouken was en is er áltijd voor haar leerlingen, sommigen nog piepjong. ,,Op mijn zeventiende zat ik op het conservatorium en gaf ik al volop les. Zes dagen per week. Op zaterdag had ik om 6.30 uur mijn eerste leerling; die had dan net zijn krantenwijk gelopen. Rond 15 uur was ik dan klaar en kon ik er zijn voor het gezin.” Op zondag waren er concertoptredens.

Tot 2018 gaf Strouken vioolles. Stilzitten kan ze niet; ze digitaliseert nu haar muziekbibliotheek en heeft plannen voor een reeks Youtube-filmpjes. De energieke Goirlese heeft voldoende aan vier uur slaap.

Team

Strouken wordt dan gezien als de concertmoeder, ze benadrukt dat ze het Euregio niet alleen doet. ,,We doen het met een heel team.” Dat moet ook wel: de logistiek rondom de maandelijkse repetitie-weekenden, de organisatie van de concerten, de muziek. Dat kan niet zonder heel veel vrijwilligers, zowel voor als achter de schermen.



Hoe dat in de toekomst gaat, is nog onduidelijk. Ze ziet met lede ogen aan hoe de kunst- en cultuursector wordt uitgehold. ,,Ik gaf les op vier muziekscholen; de ene na de andere ging ter ziele. Maar mijn lessen zaten vol. Het orkest moet het dit jaar stellen zonder de 40.000 euro subsidie. Maar die is hard nodig. Muziek kost geld.” Wat dat voor het orkest gaat betekenen? ,,We gaan proberen fondsen te werven om toch genoeg geld bij elkaar te brengen. Muziek kost geld, maar de wereld wordt er een beetje mooier door.”

Euregio jeugdorkest in het Factorium © Piet Henrard