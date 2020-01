Muziek uit Tilburg. 3D-karakter Danzman fluistert liedjes in het oor

VIDEOTILBURG - Het was stil rond de Tilburgse muzikant en zanger Antoine Kroes. Maar hij is terug met animatiefiguur Danzman. Virtuele Nederlandstalige electro-pop, gemaakt in Reeshof.

Danzman balanceert op het randje van een wolkenkrabber, wandelt door een donkere spoortunnel, danst tussen honderden letters. Danzman kan dat, hij is een 3D-karakter en de hoofdpersoon in animatiefilmpjes. In de verte doet Danzman denken aan de Tilburgse muzikant Antoine Kroes. Dat is niet verwonderlijk, het figuur lijkt het alter ego van de muzikant. Ze spelen in een muzikale show met het animatiefiguur als blikvanger. Het publiek ziet en hoort een band met een frontman in 3D op een groot scherm. '...Dans! Man! Breng het in balans man...’

Antoine Kroes maakte naam als muzikant bij Tilburgse bands als MAM en Longstoryshort. Na veel optredens en reizen raakte muziek op de achtergrond, de Tilburger zette in op zijn carrière als reclameman en vormgever. En dan volgt nu het cliché: het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Kroes: ,,Ik kan het niet laten om muziek te maken, maar wilde iets helemaal anders. Iets wat bij mijn weten nog niet is gedaan. Ik ging piano spelen, wat ik niet kon, schreef Nederlandse liedjes, wat ik niet eerder deed, en bedacht het karakter Danzman.” The Gorillaz, Britse band én multimediaproject, is een voorbeeld.

Bij een optreden ziet het publiek een groot scherm met daarop de avonturen van Danzman. Rechts naast het scherm zit muzikant en zanger Antoine Kroes, een beetje verscholen, links naast het scherm zit Dave van de Dries. Deze Tilburger is drummer, maar speelt synthesizer.

De eerste liedjes zijn vijf jaar geleden al geschreven, nu is er repertoire voor drie albums. De nummers ‘De Vloed’ en ‘Los’ doen het goed op Spotify. Aan het karakter Danzman werkte Kroes zo'n drie jaar. ,,We hebben stad en land afgezocht naar vormgevers, maar die wilden spektakel, bommen en zo. Dat was niet wat wij voor ogen hadden. Ik heb een grafische achtergrond en maakte de animaties uiteindelijk zelf. Danzman is een universeel karakter, hij stoeit met zijn kwetsbaarheid en is een beetje androgyn.”

Het publiek bij de show ziet het karakter Danzman een podium oplopen. Hij is onzeker en beseft zich niet dat er publiek in de zaal zit. Is hij goed genoeg? Gaan mensen voor hem applaudisseren? De voorstelling vertelt een verhaal, er is een voice-over die de gedachten van het animatiefiguur verwoordt, er zijn liedjes met animaties.

Lijkt Danzman op Kroes? Het is een jongere versie van hemzelf, zegt een kennis, maar zo ziet Kroes het zelf niet. ,,Iedere artiest schrijft vanuit zichzelf, maar ik ben dit niet letterlijk. Het is universeler. Iedere artiest twijfelt en creëren is lijden.”

Danzman speelde al op De Zwarte Cross. Zondag is Danzman in de Reeshof, de wijk waar hij is ontstaan. De band speelt kleine liedjes. Kroes: Iemand zei: het is alsof je in mijn oor fluistert. Nummers zijn maatschappelijk, gaan over liefde, verlies, empathie, verbinding, kwetsbaarheid. Over dagelijkse dingen die iedereen herkent.”