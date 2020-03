Muziek, vermaak online: Jos van Wezel uit Goirle doet een duit in het zakje

Kleinzoon Walter

Jos van Wezel is oprichter van de Regiobank in Goirle en komt uit een muzikale familie. Kleinzoon Walter is klassiek violist, zanger en acteur en volgde het conservatorium in Tilburg. Hij speelde onder meer in ‘Hair’ bij Stage Entertainment en The bridges of Madison County. Ook treedt hij op met de Nederlandse Reisopera. In 2019 was Walter kandidaat bij The Voice of Holland en haalde de ronde met de battles.