Muziek voor de buurt in Tilburgse autoshowroom: ‘We willen ‘n beetje sjeu geven aan de wijk’

'Noord heeft niet zo'n fraaie titel en dat is onterecht", zegt Fred Maasen. Hij zou het bij de stelling kunnen laten, maar dat zit niet in de aard van de mede-eigenaar van Autobedrijf Probaat. Samen met andere ondernemers uit Noord - het echtpaar Van de Sande van pianozaak De Pianier en Natasja Leijten van bloemenzaak Magnolia - richtte hij drie jaar geleden De Noordmannen op.

Praatje

Want daar draait het bij De Noordmannen om: 'verbinden'. Geen hoogdravend gedoe, geen verplichtingen maar gewoon samen een praatje maken en elkaar kennen. ,,We willen een beetje sjeu aan de samenleving geven. Mensen weten tegenwoordig vaak niet eens meer wie er op het einde van hun straat woont. Veel oudere mensen zitten thuis, komen de deur niet meer uit."

Op het kerstontbijt en de nieuwjaarsreceptie - die in het autobedrijf worden gehouden - komen honderd tot tweehonderd buurtbewoners af. De Noordmannen betalen de kosten. Voor de huiskamerconcerten en de jaarlijkse Soulparty worden wel kaartjes verkocht. De opbrengst gaat (samen met wat sponsorgelden) naar het Inloophuis Midden-Brabant. Maasen: ,,En we hebben zeshonderd leden die jaarlijks een euro betalen." Alles opgeteld is dat dit jaar goed voor een cheque van 5250 euro.

Mini-gipsyfestival

Nieuw initiatief voor komende zomer is een mini-gipsyfestival, waaraan het Ronde Tafelhuis meewerkt. Dat is ook voor mensen buiten de wijk, benadrukt Maasen. ,,Laat iedereen uit de stad maar komen. Dan kunnen ze kennismaken met Noord en zien dat hier mooie dingen gebeuren."

De nieuwjaarsreceptie: gezellig en nieuwe mensen leren kennen, zonder poeha

Gezellig was het in ieder geval, de nieuwjaarsreceptie voor Tilburg-Noord in de autogarage van Fred Maasen en Jos van den Biggelaar. Samen met andere ondernemers zijn ze De Noordmannen. Hun doel is wijkbewoners met elkaar verbinden zonder al te veel poeha. Voor de nieuwjaarsreceptie flyerden ze in een groot deel van de wijk.

Volledig scherm Muziek op de nieuwjaarsreceptie in de autoshowroom van Probaat © Rudolf Robben

Die flyer ontvingen ook Mari van Helvoirt, Anita Hagen en Loek en Marjolein Vonk. ,,Wij kennen elkaar al, dus voor ons geldt dat verbinden niet zo.” Ze zijn nu met vieren en dan schuif je niet zo maar bij anderen aan, meent Anita. ,,Als we met tweeën zouden zijn, hadden we dat wel gedaan.”

Ze wonen in noord en zijn bekend met de activiteiten van De Noordmannen. ,,Door alles wat ze organiseren, raak je wel meer betrokken bij de wijk en leer je anderen kennen”, zegt Mari.

De afwezigheid van allochtone buurtbewoners vinden ze jammer. ,,Maar ik denk ook dat het niet mee zal vallen hen te betrekken bij activiteiten. Dat zal nog wel een paar generaties duren”, denkt Loek.

Dat merkte Noordman Fred Maasen ook: ,,Vroeger flyerde ik voor onze activiteiten in een groter deel van de wijk, maar ik merkte dat vanuit die wijken niemand kwam. Dus daar ben ik mee gestopt.”

Aanleunwoning

Aan een hoge tafel zitten drie oudere dames. Mevrouw De Jong en mevrouw Janssen zijn samen gekomen, mevrouw Van den Bogaert is alleen. Ze kenden elkaar al wel, hoewel herkennen een beter woord is. ,,We wonen alle drie in een aanleunwoning van de Heikant en treffen elkaar daar wel eens”, vertelt mevrouw Janssen. Nu ze met elkaar aan één tafel zitten, is het wel anders, zegt mevrouw Van den Bogaert.

Deze middag nodigt daar ook toe uit: ,,Als we elkaar zagen, was het in het voorbijgaan. Nu zitten we hier samen met een hapje en drankje. En dat kletst toch makkelijker.” Mevrouw De Jong: ,,Wij gaan elke dag koffie drinken in De Heikant, dus als we elkaar nu zien, gaan we bij elkaar zitten.”

Nieuwe gezichten

Mevrouw Korsmit is met haar man gekomen: ,,Wij zijn lid van De Noordmannen en komen naar de activiteiten als we kunnen.” Nieuwe contacten heeft ze nog niet opgedaan, maar ze ziet wel dat het werkt: ,,Er wordt veel georganiseerd waarbij ik toch elke keer wel nieuwe gezichten zie. Dus ik denk wel dat ze slagen in hun doel om mensen bij elkaar te brengen.”

Quote Mensen komen niet alleen voor hun auto, maar soms ook met andere problemen Carlos Istatia, Monteur

Aan een tafeltje zitten Gianny Oerlemans, Tiffany van de Sanden en Carlos Istatia. Carlos en Gianny werken in de garage als monteur. ,,Fred en Jos zijn heel sociaal en de garage heeft zo een sociale taak in de wijk”, zegt Gianny. Carlos vult hem aan: ,,Mensen komen niet alleen voor hun auto, maar soms ook met andere problemen.”