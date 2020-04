Muziekboot duikt op in Tilburgse haven voor quarantaine-serenade: ‘Ik ben al veertien dagen bezig’

Raadsverga­de­ring Loon op Zand weer uitgesteld, kunstgre­pen nodig door corona

18:00 KAATSHEUVEL - Een normale vergadering zit er ook donderdag 9 april niet in voor de gemeenteraad van Loon op Zand. Vanwege de coronamaatregelen wordt het een korte, formele bijeenkomst in de raadzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel.