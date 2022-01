Muzieknoten die vertellen hoe mooi Tilburg wel niet is

TILBURG - Een visitekaartje voor de stad. Zo noemt pianiste Doré van Deijck haar cd ‘Vleugels over Tilburg’. De muziek is speciaal voor haar geschreven door zeven componisten die een band met de stad hebben. Het merendeel afkomstig uit het jazz-circuit.

De componisten die muziek voor Vleugels over Tilburg geschreven hebben, dragen de stad een warm hart toe. Als je op hun noten af mag gaan, is er in de wijde omtrek geen mooiere plek te vinden. Ze voeren je mee over schitterende vergezichten, alsof je in glijvlucht over de stad beweegt, die in gloeiende kleuren gehuld is.

Vijf van hen, Niko Langenhuijsen, Harmen Fraanje, Jeroen van Vliet, Eric van der Westen en Laetitia van Krieken, zijn verbonden geweest aan jazzpodium Paradox. Toch hebben ze geen ruimte ingebouwd voor improvisatie, zegt Doré van Deijck. „Ik heb grote bewondering voor mensen die al improviserend helemaal hun eigen verhaal kunnen vertellen in muziek, maar dat laat ik graag aan anderen over.”

Van Deijck kwam in 1977 naar Tilburg om aan het conservatorium te studeren. Al snel was ze kind aan huis bij Paradox. „Het werd mijn tweede huiskamer. Ik voelde me thuis bij de mensen en de scene. Ik had affiniteit met de muziek en genoot van hun hang naar vrijheid. Ik kom er nog altijd graag.”

In 2014 nam ze een eerste solo-cd op. „Het idee daarvoor was ontstaan doordat ik een prachtige Steinway vleugel kon kopen. Als pianiste heb ik altijd een begeleidende rol gehad. Ik kreeg vaak het verzoek om ook een solowerk te spelen. Daar heb ik Niko Langenhuijsen om gevraagd. Hij heeft toen Do-Re geschreven. Dat werd het titelnummer van de cd, waarop ik verder vooral bestaande composities heb opgenomen.”

Eervol

,,De samenwerking met Niko was zo inspirerend, dat ik nu het plan opvatte voor een cd met stukken die speciaal voor mij geschreven zijn. Ik vind het heel eervol dat iedereen die ik vroeg eraan mee wilde werken.”

Langenhuijsen schreef Redo, een antwoord op het eerdere stuk. Jeroen van Vliet kwam met Mood. „Je herkent de mensen in hun muziek. Mood heeft een diepgang die me raakt. Zit vol stemmingswisselingen. Er zitten subtiele klankkleuren in. De akkoorden en melodieën zijn helemaal Jeroen. Net als de andere stukken heeft Mood zowel lyriek als kracht. Zo gauw het weer kan, wil ik Vleugels over Tilburg gaan uitvoeren, bij voorkeur op kleinere podia en in huiskamerconcerten. Daar komt dit programma het best tot zijn recht.”