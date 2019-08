Muziekpodium Paradox af en toe ook een Stand-up Comedy Café

Video Girafje geboren in Safaripark de Beekse Bergen

11:40 HILVARENBEEK - In de Beekse Bergen is dinsdagochtend een jonge giraf geboren. Haar naam is Natasja en ze is het eerste jong van moeder Gerda en vader Milo. Het is dit jaar de eerste geboorte van een giraf in de Beekse Bergen. Vorig jaar werden daar Rob en Finn geboren, die nog steeds in het Safaripark te zien zijn.