Muziekstudio's aan Ringbaan Oost nu wel geïsoleerd

Muzikanten van Boef en de Gelogeerde Aap huren er een studio, net als De Oekraïense muziekproducer Maxim Anokhin, operazanger Harald Quaaden en Tom van Ekerschot, drummer bij metalband The Royal. Zij huren een geïsoleerde studio bij RBO Studio's aan de Ringbaan Oost. RBO verwijst naar de straat waaraan het complex ligt. Het gebouw is vanaf de straatzijde goed zichtbaar, want op de gevel zijn afbeeldingen van muzikanten te zien.

Vraag naar popstudio's

In 2010 opende ondernemer Ferry Jaspers in het pand The Try Out. Hij had dertien studio's en twee danszalen laten bouwen en wilde die verhuren aan popmuzikanten. In de stad was veel vraag naar goede oefenruimten. De studio's waren geïsoleerd, maar bij gebruik niet goed genoeg, zo bleek. De cabines waren met elkaar verbonden, het plafond ook, waardoor geluid van andere muzikanten de studio's binnendrong.

Volledig scherm RBO heeft lange gangen met popstudio's. © Martine Taks stichting Ateliers Tilburg

Opnieuw geïsoleerd

Stichting Ateliers Tilburg verhuurt al langer enkele studio's aan muzikanten, maar de wachtlijst is beduidend langer dan dat er studio's voorhanden waren. De organisatie is de nieuwe huurder van het pand en de ruimten zijn opnieuw geïsoleerd. ,,De studio's zijn nu box in een box en ze zijn voorzien van dubbele gipsplaten", zegt Martine Taks van Ateliers Tilburg. RBO Studio's is afgelopen zaterdag geopend door Marcelle Hendrickx, de Tilburgse cultuurwethouder.

De dertien studio's in wat ooit de fabriek van Van Gorp Kartonnage was, waren in korte tijd allemaal verhuurd. Drummer Jonas Linnemann maakt van een studio zijn repetitielokaal én kantoor. In een hoekje staat het roze drumstel van zijn dochter. Ook wil hij in de studio les gaan geven. Dat doet hij al een dagje in de week bij Codarts, de hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam, en in Leiderdorp. De Tilburgse muzikant treedt ook vaak op met zijn crossover formatie StarkLinnemann.

Hall of Fame

Linnemann studeerde in 2005 af aan het Conservatorium in Tilburg. Hij woonde in Dordrecht, maar is sinds anderhalf jaar weer terug in Tilburg en huurde een studio bij de Hall of Fame in de Spoorzone. ,,Ik ben blij met deze studio. Als ik hier ben ontmoet ik ook andere muzikanten.” De muzikanten kunnen dag en nacht terecht, ook is er een ontmoetingsruimte om te lunchen en overleggen.

Volledig scherm Tom van Ekerschot in zijn studio. © Martine Taks stichting Ateliers Tilburg

Versterking in de muzieksector

Boven de muziekstudio's is een grote woning. Stichting Ateliers wil de kamers daar verhuren aan bedrijven die een band hebben met de muzieksector, zoals platenlabels en managers. Dat pal naast RBO Studio's - in het voormalige Drie Suisses - met Dock Zuid een vergelijkbaar initiatief in ontwikkeling is, ziet Martine Taks niet als bedreiging, maar juist als een versterking voor de muzieksector in de stad. In het gebouw zijn ook twee dansstudio's: een is gebruiksklaar, de tweede wordt nog onder handen genomen. Toen het gebouw leegstond was die een tijdje gekraakt door henneptelers.