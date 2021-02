Muziekvereniging Gregorius is in Haaren weer aan een ‘boost’ toe

HAAREN - Twee jaar geleden speelde het harmonieorkest van Gregorius nog in een tot de nok toe gevulde kas van boomkweker Van de Wiel. ,,Zo’n boost kunnen we wel weer gebruiken”, laat Addy Slaats weten, voorzitter van de muziekvereniging uit Haaren.

‘Boost’ is dan ook de naam van een project van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Met nog vijf andere gezelschappen, waaronder Boxtel’s Harmonie, gaat Gregorius er dit jaar aan deelnemen.

‘Kwaliteitsverbetering in de volle breedte’ is het idee achter Boost. Slaats hoopt vooral op nieuwe aanwas. In de loop der jaren is het aantal betalende leden van Gregorius naar 35 teruggelopen. Lang niet alle jonge muzikanten die het dorp verlaten om te gaan studeren, komen later weer terug bij de harmonie.

Spektakel

Voor Boost gaat Gregorius toewerken naar een ‘spektakel’ aan het eind van het jaar. Daarbij gaat het niet alleen om de muzikale kwaliteit, maar ook om de betrokkenheid van de leden bij de organisatie.

Quote We zijn wel kleiner maar niet slechter geworden Addy Slaats

Gregorius komt uit in de eerste divisie, wat hoog is voor een dorp als Haaren. ,,We zijn wel kleiner maar niet slechter geworden”, vindt Slaats dan ook. Dat hopen ze de Oisterwijkse gemeenschap deze zomer ook te laten horen tijdens een buitenconcert.

Om de vijf jaar moet de muziekvereniging op een concours van de bond bewijzen dat het haar klassering nog waard is. ,,Maar veel harmonieën valt die verplichting zwaar. Er gaat veel tijd en energie in zo’n concours steken. Wij krijgen nu dispensatie door onze deelname aan Boost.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Muziekvereniging Sint Gregorius uit Haaren © K. Staps

Ook Gregorius heeft te kampen met de gevolgen van corona. Voor het tweede jaar op rij vreest Slaats de begroting niet rond te kunnen breien. Vaste lasten lopen door, terwijl Gregorius voor het tweede jaar op rij de jaarmarkt met Pinksteren dreigt te gaan missen.

Voor het wegvallen daarvan maakte het Rijk vorig jaar 4000 euro over. Dat is echter maar een klein deel van wat Gregorius doorgaans overhoudt aan zijn jaarmarkt.

Quote We hebben in Haaren nog wel stichtin­gen en fondsen aangeschre­ven om ons financieel te ondersteu­nen Addy Slaats

De gemeente Haaren paste vorig jaar nog bij voor het betalen van de huur in gemeenschapshuis Den Domp. ,,Maar de loonkosten van onze dirigenten vielen buiten die tegemoetkoming. En die drukken verreweg het zwaarst op onze begroting. We hebben in Haaren nog wel stichtingen en fondsen aangeschreven om ons financieel te ondersteunen.”

Het interen op spaargelden kan niet lang doorgaan. Die zijn namelijk bestemd voor het opleiden van jongeren, aanschaf en onderhoud van instrumenten en het houden van evenementen.

Volledig scherm In de serie 'Verrassende Ontmoetingen' concerteerde Muziekvereniging Sint Gregorius uit Haaren in 2009 in de Concertzaal van Tilburg. © Jac Nouwens