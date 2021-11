Myla, eerste meisje dat op Durendael fietstechniek volgde, is niet vies van vieze handen

Op afstand gebakken cakejes gaan van Durendael naar De Vloet in Oisterwijk

OISTERWIJK - ‘Leren op afstand’ is ook op 2College Durendael het parool. Theorie is dan wel makkelijker dan praktijk. Toch blijkt het prima te gaan om met video-instructies van docenten cakejes te bakken, zo is nu in Oisterwijk gebleken.

