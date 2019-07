Mysterie rond nummerkes in Tilburgse Clercxstraat

6 Kernenver­voer moet dorpsker­nen Hilvaren­beek mobiel en bereikbaar houden

18:35 HILVARENBEEK - Een lokaal aangestuurde vervoersdienst, met flexibele, vraaggerichte dienstlijnen die aansluiten op het regionale openbaar vervoer. Dat is volgens de Seniorenraad (SSH) de manier om de dorpen in Hilvarenbeek ook in de toekomst goed bereikbaar en mobiel te houden. Een naam is er ook al: het 6 Kernenvervoer. Het woord is nu aan de gemeente.