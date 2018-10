Mysterie verdwenen gevelreclame Nieuwlandstraat opgelost: ‘Binnenkort wordt ‘ie opgeknapt’

Ze is al twee jaar met de zoektocht bezig, sinds Bianca en haar vrouw het pand kochten dat uit 1903 of 1904 stamt. De gevelreclame die er ongeveer een eeuw geleden stond, is later overgeschilderd. Op alle oude foto's is slechts een randje van de reclame zichtbaar. Cees van Raak, die in het boek Stadslezen meer dan 50 gevelreclame’s inventariseerde, schoot te hulp. Maar ook hij kwam er niet uit.



In de eerste instantie leidde de zoektocht haar naar New York. De oorspronkelijk gevelreclame, zo zocht ze uit, was waarschijnlijk van Joannes Hamers. De zilver- en goudsmid vestigde zich in 1889 als juwelier aan de Nieuwlandstraat.



Na zijn dood werd zijn zaak voortgezet door zoon Adriaan. Die emigreerde naar Amerika en bouwde daar het bedrijf verder uit. De zaak zit nog altijd aan Madison Avenue te New York. Ze mailde met de nazaten van Hamers en kreeg oude foto’s van de Nieuwlandstraat retour. Maar daar liep het spoor eveneens dood: ook die foto’s gaven slechts een randje van de reclame bloot.