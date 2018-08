N269 bij Hilvarenbeek dicht voor opnamen achtervolgingsscène in nieuwe film Lodewijk Crijns

Brandweer rukt vijf keer uit voor brandende berg hooi in Tilburg

10:59 TILBURG - De Tilburgse brandweer moest woensdagnacht en donderdagochtend tot vijf keer toe uitrukken voor brand in een berg gemaaid gras aan de Taxandriabaan. Steeds als het vuur uit was, laaide het even later weer op.