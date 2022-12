Na 31 jaar eindigt Tejater Spot in Kaatsheuvel: ‘Ouders kiezen eerder voor sport dan voor toneel’

KAATSHEUVEL - Tejater Spot wordt opgeheven. Op 11 februari is er nog een feestavond voor iedereen die ooit iets met Spot van doen heeft gehad en dan is het voorbij.

Zes jaar was Lizzy Wagemakers (32) pas, toen ze debuteerde bij het Kaatsheuvelse Tejater Spot. ,,Ik was eigenlijk een jaar te jong, maar las al best goed. In mijn eerste stuk had ik drie regels tekst.” Zomaar een aardige petite histoire uit de 31-jarige geschiedenis van Tejater Spot. Zoals veel leden en oud-leden hun eigen grote en kleine herinneringen hebben. Maar er zullen geen herinneringen meer bij komen.

Terwijl de vereniging toch ooit een schoolvoorbeeld was van enthousiasme en betrokkenheid. De geschiedenis van Monique van Gorp (58) bij Spot is in dat opzicht tekenend: ,,Ik begon als vrijwilliger. Omdat mijn dochter bij Spot ging, dacht ik: helpende handjes kunnen ze altijd gebruiken. Vooral bij de jeugd kwamen ze regisseurs tekort. Marij den Teuling en Jan Heijs (regisseurs van het eerste uur, red.) hebben mij de fijne kneepjes van het vak geleerd. En als je wilt gaan regisseren, moet je ook voelen hoe het is om te spelen. Voor ik het wist was ik heel de week bij Spot.”

Kweekvijver

Op het hoogtepunt had Tejater Spot acht groepen in verschillende leeftijdscategorieën. Dat begon bij de kleuters (de ‘Spottertjes’) die hun eerste ervaringen opdeden met het uitbeelden van prentenboeken. In grote musicalproducties als Annie en Vlees en vis (een bewerking van De kleine zeemeermin) speelden alle groepen samen. Stiekem was Spot ook een aardige kweekvijver. Jamie Grant begon er bijvoorbeeld maar ook Yvonne Coldeweijer, nu bekend om haar juicekanaal.

Maar het werd moeilijk om regisseurs te vinden, vooral voor kinderen. En de betrokkenheid werd minder. Wagemakers: ,,Ouders kiezen eerder voor sport dan voor toneel. Terwijl toneel juist goed voor je ontwikkeling is: voor je taalvaardigheid, in sociaal opzicht. Er ontstonden veel vriendschappen voor het leven bij ons.”

Geen prioriteit

Zelf zat Wagemakers 26 jaar bij Spot. Als speler en schrijfster van jeugdstukken. Wagemakers: ,,Tegen mij zeiden ze vroeger: ‘Heb je wel geleerd voor toneel?’. Je moest echt ’n goeie reden hebben om af te zeggen.” Van Gorp: ,,Het heeft nu geen prioriteit meer. Kinderen vinden het ‘wel leuk’, maar gaan net zo makkelijk wat anders doen. En de betrokkenheid van ouders is ook minder geworden.”

Wagemakers: ,,Ik denk dat de ouders best willen, maar die moeten al zoveel ballen in de lucht houden.” Met jeugdvoorstellingen door de volwassenengroep had Spot nog succes, maar twee jaar stilstand door corona deed de deur dicht. En wervingsacties (tot op scholen toe) leverden weinig nieuwe aanwas op. Ondanks de laagdrempeligheid, die Spot zo kenmerkte.

Wagemakers: ,,Alles kwam samen en dat gíng ook allemaal samen. Ik heb met zo veel verschillende mensen samengespeeld, met wie ik in het dagelijkse leven niet gauw om zou gaan. Maar als je samenspeelt gaat dat op zo veel basis van vertrouwen.” Van Gorp: ,,Iedereen mocht komen, daar was Spot uniek in.”