Na Billie Jean vertolking vliegt stewardess Nienke door naar liveshows The Voice of Holland

Na The Battle pakte de zangeres haar coach Ali B. in tijdens The Knockouts. Ze zong Billie Jean van Michael Jackson, een nummer dat Ali B. maar al te graag in The Voice of Holland wilde horen. ,,Mijn eerste gedachte toen hij met dit liedje aankwam was dat je aan nummers van Michael Jackson niet aan moet komen”, blikt Fitters terug. ,,Daarna vond ik het een grote eer dat ik dit mocht doen. Het nummer ligt buiten mijn comfortzone, maar dat is een van de redenen waarom ik Ali B. als coach koos.” Twee miljoen mensen thuis zagen dat ze die uitdaging niet uit de wegging en, zoals het jurycommentaar van Anouk luidde, élke noot raak zong.