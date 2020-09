Na Birgit nu ook Ingeborg: tweede zus uit Moergestel promoveert op studie naar borstkanker

Eindelijk weer repeteren, maar een handdoek is verplicht en de toekomst ongewis

11:00 LOON OP ZAND - Musiceren in tijden van corona is lastig, ondervindt Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand. ,,Waar doen we het voor? We missen een stip aan de horizon.” Want optredens zijn zeer ongewis. En bij een repetitie zit iedereen mijlenver uit elkaar.