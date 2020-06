Na corona zorgt de hitte voor vrije uurtjes op de basisschool: afpikken in Moergestel

Volgens directeur Robb Udo is het bij ruim 30 graden afpikken in het pas zeven jaar oude schoolgebouw: ,,Veel glas en geen dak waar water op kan blijven staan.”

Weer opvang

In de afgelopen periode hebben we al zoveel verlangd van ouders en buiten­school­se opvang

In de brede school aan de Kloosterlaan is ook openbare basisschool Bienekebolders gehuisvest. ,,Wij houden de gewone lestijden aan", zegt directeur Simone Versteeg. ,,In de afgelopen periode hebben we al zoveel verlangd van ouders en buitenschoolse opvang. We passen wel onze lessen op de middag aan en kinderen mogen extra drinken meenemen.”