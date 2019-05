Na de herdenking op 4 mei: theater over oud-strijder van Het Zuidelijk Toneel bij Factorium

TILBURG - Op de avond van de Nationale Dodenherdenking speelt Het Zuidelijk Toneel de voorstelling ‘Verloren Vader’. Deze voorstelling is op 4 mei op hetzelfde moment in negen Nederlandse steden te zien. In Tilburg wordt het stuk om 21 uur opgevoerd bij Factorium. Dat is na de herdenking in het Bevrijdingspark. De toegang is gratis.

Elk jaar schrijft een auteur in opdracht van Theater Na de Dam een tekst om de dodenherdenking nog meer betekenis te geven. In elke stad waar een groot toneelgezelschap is gevestigd is dat stuk te zien. Dit jaar schreef de Belgische schrijver Tom Lanoye een nieuwe toneeltekst.

Oud-strijder

Het gaat over een oud-strijder die door zijn voortschrijdende dementie steeds minder zeker wordt van zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Wat is er gebeurd en wat was zijn rol? Het stuk wordt gespeeld door Han Kerckhoffs, Janneke Remmers en Lowie van Oers. De regie is in handen van Suze Milius.

Jongerenvoorstellingen

Tegelijkertijd zijn bij Het Zuidelijk Toneel aan de Ringbaan Oost 'KRAAK’ en ‘Schuifkaas’ te zien. Vijftien Tilburgse jongeren verdiepten zich in Tilburg tijdens de oorlog en spraken met ouderen. De vergaarde kennis leidde tot twee voorstellingen. Het is de eerste keer dat op de avond van de herdenking ook jongerenvoorstellingen zijn te zien in Tilburg. In Nederland spelen gelijktijdig 28 jongerenvoorstellingen.

Voor 'KRAAK’ en ‘Schuifkaas’ zijn geen kaarten meer beschikbaar. Voor ‘Verloren Vader’ wel.