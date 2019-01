Na de legendarische editie, kiest Roadburn voor nog meer Spoorzone: ‘De underground vibe past perfect bij het festival’

Dit jaar wordt ook de immense Wagenmakerij aan het festival toegevoegd. ,,Dat wordt de pitstop, een binnentuin waar Roadburners lekker een biertje kunnen drinken, even op adem komen. Met tentoonstellingen, bijvoorbeeld een poster-expositie van Full Bleed. De Koepelhal keert weer terug als podium en we werken nauwer samen met de Hall of Fame. Daar was vorig jaar de San Diego Takeover, de Hall of Fame beviel zo goed dat we er nu een gevarieerder programma neer gaan zetten.”



Maar trekt dat niet mensen weg uit het stadshart, zo’n pitstop? Op de Korte Heuvel mixen festivalbezoekers en Tilburgers juist zo mooi. De Korte Heuvel boet niet aan populariteit in, stelt de opperburner. ,,De Korte Heuvel is een begrip. De ‘Weirdo Canyon’ werd het genoemd door een Amerikaanse blogger die ‘Korte Heuvel’ niet uit kon spreken. Die naam is blijven hangen. Iedereen weet waar je het over hebt als je naar het midget café in de Weirdo Canyon gaat.” Hij lacht: ,,Dat is dus het Buitenbeentje, omdat het zo klein is binnen.”