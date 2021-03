Na dertig jaar in Tilburg moet Belg staatsexamen Nederlands ‘als tweede taal’ halen: ‘Te gek voor woorden’

Chagrijnig is Bart Bastiaanse niet echt meer, toch blijft het een ‘beetje een belediging’. Al dertig jaar woont en werkt de Belg in Tilburg, nu wil hij officieel inburgeren. Dat kan: maar dan moet Bastiaanse nog wel even een staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal’ halen. Om te kijken of hij de taal kan lezen, schrijven en spreken.



,,En daar gaat het bij mij een beetje fout. Tweede taal? Nederlands is mijn moedertaal. Ik spreek het al 54 jaar”, zegt Bastiaanse die iets over de grens opgroeide. Geboren in Oostmalle, grofweg zo’n 35 kilometer van Tilburg. ,,Toen Willem I koning werd van Nederland was Vlaanderen daar ook onderdeel van. De officiële taal in Vlaanderen is Nederlands, niet Vlaams.”