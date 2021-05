Na Draaimolen dit jaar nog meer evenementen mogelijk op MOB-complex in Tilburg

Inbraak bij restaurant De Visserij, dieven nemen drankvoor­raad mee

21 mei TILBURG - In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken in restaurant De Visserij aan de Piushaven. ,,We zijn nog nauwelijks open geweest. Hier zit je niet op te wachten en al helemaal niet in coronatijd", zegt Joris van Corven.