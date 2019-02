Na drama in Tilburg wil vakbond nu landelijk onderzoek naar chroom-6

Volgens de bond is het lastig om na te gaan hoeveel mensen er in de afgelopen jaren zijn blootgesteld aan chroom-6. ,,Maar je kunt op je vingers natellen dat het er veel zijn. We spreken hier niet over honderden mensen, of een paar duizend. Maar over veel meer”, zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij FNV. Volgens hem is het spul heel veel gebruikt, op allerlei materieel dat roestbestendig moest zijn. ,,Vliegtuigen, vaartuigen, noem maar op.”