Na duizend dagen dralen, dreigen en discussiëren is dode Zara-wand nog altijd dood

,,Er is ons een worst voorgehouden door de gemeente, de vastgoedeigenaar en de huurder. Zo van: ‘We zitten er kort op’ en ‘er gaat echt iets gebeuren’.” Stefan van Aarle, voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds, vindt het belangrijk dat de Zara-kwestie aangekaart blijft worden.



Hij is er fel en kritisch over. ,,De ondernemers die er in de buurt zitten, hoor je niet meer klagen. Daar is de moed in de schoenen gezakt. Er zijn winkeliers door vertrokken. De dode wand blijft.”



Voor winkeleigenaar Pedro van de Louw was het dé reden om uit de straat te vertrekken. Dat er nog steeds niks gebeurd is, verbaast hem allerminst. ,,We zijn er de dupe van geworden, we zagen een grote terugloop in het aantal passanten.” Het vertrek - zijn bedrijf zit nu op Vossenberg - betreurt hij ‘enorm’.



Een andere ondernemer merkt op ‘dat je als groot bedrijf blijkbaar overal mee weg kunt komen’. En Ron Meijboom van speelgoedwinkel Het Zingende Nijlpaard, tegenover de wand, kan kort zijn: ,,Er is niks gebeurd, er gaat niks gebeuren.”