Na een chocolade smeltend hete zomer gaat Friandries nu echt open: ‘Uit tegenslagen komen mooie dingen voort’

,,We waren open, maar de beleving was niet compleet”, vertelt Dries. ,,De winkel was nog niet ingericht.” Hij glimlacht: ,,Nu nog steeds niet hoor. Ik ben een perfectionist blijf er mee bezig. Nog een paar kleine dingen, maar die zul je vast niet hebben gezien. De etalage gezelliger aankleden, er komt een showstuk in de vitrine.”



Spelbreker was ook de bizar hete zomer. ,,Met de kermis was het niet te doen”, vertelt Sep. ,,We hadden wel een airco in de keuken, maar niet in de winkel. Daar was toen nog geen budget voor.” Hij glimlacht. ,,Aan de andere kant: het was geen chocoladeweer, mensen komen het ook niet halen. We hebben toen gekozen om rustig op te starten, om te zorgen dat er volgend jaar een airco hangt zodat we door kunnen.”