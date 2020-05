Na een eeuw rolt 't Kaasbolleke de moderne tijd in, maar Lou heeft nog altijd zijn vaste plek

Als het verglijden van de tijd een rivier is, lag broodjeszaak 't Kaasbolleke daar als een onneembaar eilandje in. De geschiedenis van de zaak loopt meer dan een eeuw terug en sinds 1978 heeft het bolleke zich behaaglijk in de Besterd genesteld.



Een broodjeszaak waar ze niet aan quinoa en light doen, maar de mayonaise in vette klodders door de eiersalade is geroerd.



Dat laatste is niet veranderd, maar wie 't Kaasbolleke deze dagen binnenstapt moet wel even met de ogen knipperen. Het zaakje had een bruin plafond, bruine vloer en ouderwetse tegeltjes aan de muur. Na een verbouwing die negen weken duurde is alles hagelwit en fonkelnieuw.



Het voelt nog een beetje onwerkelijk, vertelt eigenaresse Maaike Wouters. ,,Het is echt heel anders. Maar het gevoel van thuiskomen voor de oude en nieuwe klanten blijft."