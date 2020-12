Na hennepkwekerij en schietpartij zorgen honderden kerstlampjes nu voor verbondenheid in wijk Tilburg

,,Zoveel geef ik nou ook weer niet om kerstverlichting", lacht Yvette van Eekelen zelf. De bewoonster van Rosmolen heeft dan net verteld hoe ze voor 750 euro aan kerstverlichting in huis had, die ze nog wel even in de buurt moest slijten. Zo begon ze in haar uppie aan een project om meer sociale cohesie in de buurt te krijgen. Er simpelweg voor zorgen dat buren vaker een praatje maken, elkaar kennen, soms een keer koffie met elkaar drinken. ,,Dat moet je soms een beetje forceren", stelt Van Eekelen.