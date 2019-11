Na jaren krijgt binnenstad weer een schaatsbaan: ‘Overdekt, 500 vierkante meter mét discoschaats-avonden’

Of het Vale wel gaat lukken? Het vinden van sponsoren loopt nog niet helemaal lekker, vertelt de ondernemer (al komt de baan er sowieso). De ijsbaan alleen al kost meer dan 100.000 euro en de organisatie moet het op eigen kracht rooien. ,,We kijken dit jaar hoe het in Tilburg gaat. We krijgen geen subsidie van de gemeente, misschien volgend jaar wel als ze het gezien hebben.” Evenmin is er een bijdrage van het winkeliersfonds, klinkt het. ,,Daar krijgen we geen geld maar ondersteuning van. Dat is heel wat waard, we zijn er blij mee.”



Toch heeft hij er vertrouwen in: ,,Het is een overdekte baan, we zijn iedere dag open. In Bergen op Zoom is het gelukt, daar hebben we een contract voor vijf jaar. Dat moet in Tilburg ook kunnen toch?”