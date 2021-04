Onrust in De Blaak over huisves­ting daklozen door stichting Spring­plank013

29 april TILBURG - Onder bewoners van de straat Hammerbeek in De Blaak is onrust ontstaan over de verhuur van een woning door TBV Wonen aan stichting Springplank013. Nog voordat de buurt geïnformeerd kon worden kwamen omwonenden er achter dat de stichting vier daklozen wil huisvesten in de woning.