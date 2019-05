Na jaren werk is de verwaarloosde Kloostertuin weer groen pareltje in het stadshart: ‘Een aanwinst’

UPDATE Ongeluk in kijkersfi­le zorgt voor nieuwe vertraging op de A58, weg weer vrij

23 mei MOERGESTEL - De A58 van Eindhoven naar Tilburg was nog maar net vrijgegeven, toen de hulpdiensten weer in actie konden komen voor een ongeluk de andere kant op. Daar was sprake van een botsing in de kijkersfile. Inmiddels is de weg weer vrij.