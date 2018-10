Na Kaldi lonkt de Spoorzone: Randy opent koffiezaakje Ran-D

De ondernemer is een geliefd gezicht bij koffie lurkend Tilburg: een warm, praatgraag hart in een stad waar steeds meer ‘anoniem opererende ketens‘ neerstrijken. ,,Ik vind het leuk om vreemde mensen aan elkaar voor te stellen”, glimlacht Hoekwater. ,,Dat deed ik bij Kaldi altijd al. Verbindingen maken tussen heel verschillende mensen.” Hij grapt zelf weleens dat hij een halve therapeut is.



Dat warme is het belangrijkste, aldus Randy, verder wordt er gewoon een goede bak koffie geserveerd en simpele broodjes of een kop soep. Hij is allerminst een barrista. Randy lacht. ,,Ik kan geloof ik wel een hartje op de schuimlaag maken, maar daarmee is het gedaan.”