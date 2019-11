Na mishandelingen op de Tilburgse Langendijk: ‘Mijn vrouw en dochter mogen er ‘s avonds niet meer overheen’

VIDEO Chocolate­rie Van Ham uit Esbeek blijft de seizoenen al 100 jaar een stap voor

18:05 ESBEEK - Een aantal keer per week wandelt er bij het atelier van chocolaterie Van Ham in Esbeek een statige, vriendelijke man binnen. Die zet dan een haarnetje op zijn hoofd voor de hygiëne, kijkt wat rond en pikt soms een bonbon van de productielijn. De oudere medewerkers noemen hem nog eerbiedig ‘meneer Van Ham’, de jongere garde begroet hem altijd vrolijk met ‘dag Pieter’. Hij vind het allebei even mooi.