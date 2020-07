Na onzekere tijd stromen werkzoekenden weer toe bij sollicitatiesite OTSO

Naber won vijf jaar geleden de Tilburgse Starterstrofee met zijn bedrijf OTSO, een soort van Tinder voor sollicitaties. Werkzoekenden kunnen via de app van het bedrijf langs vacatures swipen en zo hun interesse in reen vacature kenbaar maken. De werkgever krijgt vervolgens bericht dat er interesse is en kan de werkzoekende bekijken. Als die ook enthousiast is ontstaat er een ‘match’.

In de vijf jaar dat het bedrijf bestaat, is het behoorlijk gegroeid in aantallen werkzoekenden en vacatures. Volgens Naber zijn er momenteel ruim 50.000 profielen aangemaakt en staan er zo'n 2.500 vacatures online. Die verhouding was lang anders. Naber: ,,Toen we net waren begonnen was het ook zoals nu, maar de laatste jaren zagen we dat de werkloosheid daalde en dat er meer vacatures op de markt kwamen. Dat is nu weer aan het omdraaien.”

Juist in deze periode ziet hij weer een stijging, vooral van werkzoekenden. ,,Tijdens corona was het een stuk rustiger. Niemand wist waar hij aan toe was. Dat gold voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Er werden ook vacatures eraf gehaald omdat bedrijven niet wisten of ze die nog in wilden vullen", zegt Naber

Het valt hem ook op dat werkzoekenden sneller ingaan op vacatures. ,,Je zag bijvoorbeeld jongeren die als zzp’er in de horeca werkten, maar dat soort sectoren hebben het lastig. Dan kiezen ze nu liever voor zekerheid.” Bij OTSO zien ze een toename in de vacatures voor de agrarische sector en de zorg. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het gebrek aan arbeidsmigranten, waarvan er door corona minder in Nederland actief zijn.