Na pittig debat zet Gilze en Rijen in op volgende stap miljoenenproject onderdoorgang spoorzone

En zo is een stap gezet naar de aanleg van de doorgang onder het spoor maar vooral ook naar de herontwikkeling van de spoorzone in Rijen. Alle fracties bejubelen de investering van ruim veertig miljoen in dit gebied, waar de onderdoorgang deel van uitmaakt. Maar de totstandkoming is bron van diepe discussie tussen coalitie en oppositie. Twee amendementen van D66 en van de PvdA haalden het niet.

Brandweer

In de keuze tussen een tunnel van 3,5 en 2, 5 meter diep gaan college en coalitie (en PvdA met mitsen en maren) voor de diepe variant. Daarmee kan de brandweer het snelst in Rijen-Zuid en bij de vliegbasis komen. Wel moet tijdens de bouw twee jaar via de Vincent Van Goghstraat een doorsteek komen voor de brandweer.

De diepe variant heeft als nadeel dat de helling steiler is. Daarvoor is een oplossing gevonden door de tunnelbuis 42 meter te verlengen en 2,5 meter westwaarts te plaatsen. Dat is duurder, maar de snellere aanrijtijd van de brandweer is van levensbelang, vindt het college. Ook vanwege afspraken met de vliegbasis.

Optelsom

Ruud van Iersel van Kern'75 zei dat het een afweging was van veel belangen die ook binnen zijn partij emotionele discussies had gegeven. ,,De optelstom is dat het raadsvoorstel een mooie stap is naar een goede investering in de spoorzone.” VVD’er Hans van Nistelrooij sloot zich daar bij aan en hoopte op een minder steile helling dan 4 procent.

Jac Wouters van het CDA sprak van een zorgvuldig proces voor een keuze voor 50 jaar. Nuchter als altijd noemde Maud van der Meer (Gemeentebelang) het ‘een redelijke oplossing, maar de beste voor Rijen’. De PvdA speelde een mediationrol. In haar amendement pleitte de partij voor uitstel. Dat werd sympathiek bevonden maar onverstandig. Uitstel kost geld.

Leugenaar

Frits van Vugt (D66) die een fietstunnel wil begon met complimenten aan het college hoe de raad is meegenomen. Maar toen wethouder Sandra Diepstraten opriep uit te gaan van feiten en niet van emotie noemde hij de wethouder een leugenaar. Van Vugt legt feiten anders uit vonden de meeste andere fracties en de wethouder. Het amendement van D66 en GGR om voor een diepte van 2,5 meter te gaan kreeg geen steun.