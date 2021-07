Na RAK en T-Huis opent Tilburgse horecaman Mediterraans zaakje bij de Korte Heuvel: ‘Dit wilde ik al héél lang’

Van Schaaijk: ,,Vanuit het vliegtuig zijn we daar meteen gaan lunchen en daarna reserveerden we gelijk voor de volgende dag. Het was zo vet, een Spaanse bar waar veel van het eten achter de bar werd klaargemaakt. Je zit gewoon relaxed aan de bar met een drankje en dan staat er de hele tijd iets lekkers voor je neus. En dan heb je nog niks besteld. Dat gevoel. Het draaide meer om de prachtige ingrediënten dan om het koken.”



Het wordt wel echt een andere keuken dan zijn twee andere zaken, meer Mediterraans: Italiaans, Grieks. ,,Het Spaanse ook zeker wel.” Vrees dat Hooked mensen uit de andere twee zaken wegtrekt, is er niet. ,,Het zijn drie heel verschillende zaken met eigen smaken.”



Met Hooked zit hij aan het uitgaansstraatje van de stad. Tijdens de corona-lockdown slenterde hij er met zijn dochter langs. ,,Ik wist al dat het te koop stond, maar toen dacht ik ‘verrek, eigenlijk is het een topplek.’ Dit is er een perfect pand voor.”