Na Spanje nu de hele wereld: Club Jolie (voorheen Doncurado) open

Hergeboorte

Doncurado was iets langer dan een maand dicht voor de verbouwing. Na zes jaar was het tijd voor een hergeboorte, vonden de drie mannen. Mensen kunnen gewoon een voor-, hoofd- en nagerecht krijgen, maar er is ook een aparte streetfood-kaart voor bijvoorbeeld bij de borrel. Dan krijg je het eten in een bananenblad, gestoomd of uit het vuistje. Op alle manieren opgediend, behalve op een bord.