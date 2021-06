Na succesvolle pilot van Tilburgse Finder flaneren vrijgezellen met felgroene speldjes door het hele land

Wennen is het volgens Roestenburg nog wel, om met een felgroen speldje door de stad te flaneren. ,,Ik hoor van veel mensen dat ze het een tof idee vinden, maar spannend vinden ze het wel. Het opdoen van het speldje moet nog een beetje ‘normaal’ worden.”



Of er al succesvolle dates zijn geweest, of zelfs echte liefdes zijn ontstaan door de speldjes, is onduidelijk. ,,Het is niet makkelijk om het succes te meten, alles is offline dus er is geen data. Ook was het met de coronamaatregelen lastiger om singles te ontmoeten. Maar ik zie de aankomende ‘summer of love’ als een perfect moment om te laten zien dat onze speldjes het perfecte offline swipe-alternatief zijn.”