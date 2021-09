Na tien jaar leegstand eindelijk groen licht voor wonen in de Maria Boodschapkerk in Goirle

GOIRLE - De omwonenden van de Maria Boodschap in Goirle willen dat er zo snel mogelijk met de verbouwing van de kerk wordt begonnen. De gemeenteraad is het daarmee eens.

Het is op zich al opvallend dat een buurt een keer geen commentaar op een bouwplan heeft. Dat gebeurt vrijwel nooit, zo viel ook raadslid Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle) op. ,,Wat fijn dat we een keer een positief geluid horen.”

Dat was nadat Hedwig van Gansewinkel namens haar buurtgenoten had opgesomd waarom het belangrijk is dat het bestemmingsplan voor de Maria Boodschap wordt gewijzigd. Hermon Erfgoed wil negentien appartementen in de kerk inrichten. ,,Na meer dan tien jaar leegstand is er eindelijk een bestemming. Er is al veel geld gestopt in de renovatie van de kerk, maar je ziet dat er toch verloedering optreed. Er worden dingen gestolen, vuilnis in hoeken gegooid, de tuin is overwoekerd", aldus Van Gansewinkel.

Die ook benadrukt dat het 'majestueuze karakter' van de kerk behouden blijft in het plan. Bovendien, en dat punt benadrukte ook Ad van Beurden (VVD). Het is heel hard nodig dat er woningen worden gebouwd in Goirle.

Alleen Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle en Riel) had nog wat aarzelingen. Er liggen namelijk wat bezwaren van belangenbehartigers van cultureel erfgoed. Die willen niet dat er wordt ingegrepen in het exterieur van de kerk. Wat Pelkmans vervolgens in een context plaatste. ,,Dit zijn zienswijzen van instanties die geen enkele binding hebben met Goirle. We moeten dit gebouw niet beoordelen op de functie die het in het verleden had, maar we moeten naar de toekomst kijken. Een woongebouw is hard nodig.”

Het moet wel bewoonbaar worden

Die wijzigingen aan de buitenkant betreffen vooral het dak. Daar moet licht binnen worden gelaten om het bewoonbaar te maken. Dat zijn de regels volgens het Bouwbesluit, gaf wethouder Liselotte Franssen (LRG, Ruimte) mee.

Hermon Erfgoed is gespecialiseerd in het herbestemmen van monumenten en heeft ook de pastorie aangekocht naast de Maria Boodschap. ,,Die wordt meegenomen in de planvorming", zei Machiel van der Plas van Hermon Erfgoed. ,,De pastorie is ernstig aan het vervallen. Dat zien we liever niet naast de kerk.”

Officieel moet de gemeenteraad nog een klap geven op het wijzigen van het bestemmingsplan, maar dat is slechts een formaliteit. Een overgrote meerderheid is akkoord.

Volledig scherm Zo zou een van de appartementen in de Maria Boodschap eruit kunnen zien. impressie JMW Architecten IPTCBron Hermon Erfgoed. Maria Boodschapkerk in Goirle. Fotocredit: Hermon Erfgoed.