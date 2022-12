Na twee jaar geen vuur is er dan eindelijk de 25ste editie van de Fakkels voor Vrede-tocht in Tilburg

met video Vrouw steekt man neer in Tilburgse flat en zit overstuur buiten: ‘Ik heb iemand neergesto­ken’

TILBURG - Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekpartij in een flat aan de Gregoriusstraat in Tilburg, dat meldt de politie. Dat gebeurde rond 9.15 uur. Een vrouw is op de vlucht geslagen en wordt gezocht.

23 december