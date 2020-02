Na twee overvallen bij Chinees restaurant in Tilburg moet klant voortaan aanbellen

60.000 euro boete geëist tegen reinigings­dienst uit Goirle om dood medewerker in riool Oisterwijk

15:36 GOIRLE/OISTERWIJK (ANP) - Een reinigingsdienst uit Goirle moet 60.000 euro boete betalen voor de dood van een medewerker in een riool in Oisterwijk. Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdag geëist voor de rechtbank in Breda. Het bedrijf had volgens het OM onvoldoende maatregelen genomen om de gevaarlijke situatie tijdens de schoonmaak van het riool te voorkomen.