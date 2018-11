Na WO I werd keizer Wilhelm verbannen naar Nederland: Op Tilburgs toneelstuk komt dit verrassend dichtbij

Een Duitse keizer, Wilhelm II, die na de Eerste Wereldoorlog in Nederland in ballingschap leeft. Het is geen voor de hand liggend thema voor een theatervoorstelling. De Tilburgse theatermaker Piet van Eijkeren (72) is echter vertrouwd met WO I. In 2014, toen het honderd jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog begon, bracht hij al ‘Picknick op het slagveld’, een eigen bewerking van een stuk van Arrabal. Nu brengt Van Eijkeren, honderd jaar na het einde van WO I, ‘De Keizer’. Van Eijkeren baseerde het stuk op de dagboekaantekeningen van Sigurd von Ilsemann, die in Nederland adjudant van de keizer was.