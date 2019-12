Na zeven jaar staat er weer een ijsbaan in Tilburg centrum

Bij binnenkomst in de ijsbaan is de Tilburgse Jill Gatzen (44) onder de indruk van de kerstlichtslingers, kroonluchters en lage plafondversieringen. ,,Geweldige sfeer. Ik ben echt blij dat Tilburg centrum na zeven jaar weer een schaatsbaan heeft in wintertijd. Goed voor kinderen die hier lekker in beweging komen.” Zelf gaat ze vandaag alleen kijken, zoals vele andere ouders. Een deel van hen zit in het Wintercafé in dezelfde grote tent, aan de andere kant. Borrelend met glühwein of andere dranken.

Tilburger Maikel Stolk (37) kijkt vanaf een tafeltje toe hoe zijn dochter op het ijs zwiert en zwaait: ,,Wat hebben we hier lang op gewacht. We gingen al jaren naar Den Bosch en Eindhoven. Prima baan hier, met echt ijs!”

Het is voor de warmgelopen schaatsers en kijkers te hopen dat er voldoende omzet is vanuit het café en de entree van vijf euro. De ijsbaan is zonder subsidie opgezet, met praktische steun van winkeliers. In 2012 was er in de Koepelhal voor het laatst een ad hoc schaatsbaan, maar eenmalig, door tegenvallende inkomsten. De schaatsbaan op het Pieter Vreedeplein in 2011 trok ook na een editie de stekker eruit door gebrek aan inkomsten.

Voor zaterdag waren smartlappen op de baan aangekondigd, maar overdag is er allerhande muziek, niet te hard. De schaatsers en toeschouwers maakt het niet zoveel uit. Er is plezier, hoe dan ook.

Volledig scherm Liz en Fay (r) © Jan van Eijndhoven

Dansjes van de Tik Tok-app nadoen op het ijs

Ze vinden de opzwepende popliedjes allemaal leuk. Maar ze kijken tussendoor ook naar filmpjes op de nieuwe populaire app Tik Tok en doen dansjes na op de schaats. De Tilburgse vriendinnen Liz (9) en Fay (10) die net twee zussen lijken, hebben lol en zijn onvermoeibaar. Vanaf half elf deze zaterdag, een half uur na de opening, zijn ze al aan het zwieren op het ijs in de sfeervolle ijsbaan op de Heuvel. Fay zit op de Tilburgse Kunstrij Vereniging en heeft een goede conditie. Ze trok haar vriendin Liz mee die wel wat meer pauzes nodig heeft. ,,Dan drink ik een chocolademelk tussendoor. Leuk hier in het wintercafé.” Fay vindt het geweldig dat ze op echt ijs schaatst en dan overdekt. ,,Normaal gingen mijn ouders met mij naar Eindhoven, maar daar is het niet overdekt. Dat is niet altijd handig. Nu hebben we helemaal geen last van de regen die vandaag valt.” Drie uur later kan Fay nog steeds doorgaan. Maar Liz vindt het welletjes. ,,Ik heb pijn in mijn voeten.”

Volledig scherm Vany met Cindy en Dennis Boon © Jan van Eijndhoven

‘Vaart maken op muziek vinden de kleintjes leuk’

Het stel Cindy (37) en Dennis Boon (35) schaatsen hand in hand in een rij met hun nichtje Vany (6) in het midden. Afgewisseld door andere kleintjes. Onder het nummer van Jackie Chan van Post Malone gaat het tempo flink omhoog. Vader Boon: ,,Die vaart vinden de kinderen leuk. De muziek, maar ook de kerstlichtjes nodigen uit tot tempo.” Ze vielen met de neus in de boter. Samen met ouders, dochters en vier kleinkinderen hebben ze een familiedag in Oisterwijk en daar hoorden ze over de ijsbaan in Tilburg. ,,We komen uit Hoek van Holland en Berkel en Rodenrijs bij Rotterdam. Daar lag drie jaar geleden voor het laatst natuurijs, dus super dat we hier weer op echt ijs kunnen schaatsen.” Cindy Boon heeft mindere ervaringen met ijsbanen in een stad. ,,Dan zijn er van die nepplaten neergelegd met gleuven. Die trekken we niet.” Na een half uur al gaat het stel naar het Wintercafé. ,,Met de rest van de familie aan de glühwein. En dan op naar ons hotel in Oisterwijk.”

Volledig scherm Kimberley, Rachida en Fjeny © Jan van Eijndhoven

Wiebelend op de schaats en uit de maat