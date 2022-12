Naam WOO HAH! verdwijnt, festival gaat in Rotterdam verder als Rolling Loud

Tilburg en Breda moeten wachten: wietexperi­ment nogmaals uitgesteld, begin 2024 verwacht

DEN HAAG - Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zegt dat het wietexperiment nogmaals wordt uitgesteld. Hij verwacht dat pas in 2024 in elf gemeentes legaal geproduceerde wiet kan worden verkocht in coffeeshops. Tilburg en Breda willen aan dat experiment deelnemen. Hij wil wel proberen om daarvoor in een kleiner aantal gemeentes te beginnen met een ‘aanloopfase’.

