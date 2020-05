Naar de openluchtkapper? In Tilburg kan het

"Buiten zitten met Corona, dat is toch het mooiste dat er is!" Renée van Gils lacht breeduit terwijl ze het haar föhnt van een van haar trouwste klanten. Corona van Riel uit Reusel laat zich al vijftien jaar door haar knippen. Van Riel is enthousiast over deze knipbeurt in de open lucht. "Ik kom hier buiten helemaal tot rust. Ik geniet van de tuin en de fluitende vogels. Zonnetje erbij, soms een fris briesje. Dit is echt onthaasten. Ik vind het een mooi initiatief."

Afdakje

Vorig jaar kreeg Renée van Gils al het idee om de ruime achtertuin te betrekken bij de kapsalon aan Lijnsheike in Tilburg-Noord. Ze kreeg toen al veel positieve reacties op het plan. De afgelopen weken heeft ze gebruikt om het te realiseren. "Eigenlijk heeft corona me geholpen. We zijn zeven weken gesloten geweest. Met mijn team zijn we hier elke week bij elkaar gekomen. De hele zaak is opgeknapt en nieuw in de verf gezet. Mijn vriend, die timmerman is, heeft dit afdakje gemaakt. Dat is deze week geplaatst. Het komt nu goed uit. We kunnen binnen de helft minder stoelen kwijt, dus is het handig dat we ook buiten terecht kunnen. Het is echt het perfecte moment. Het loopt storm hier sinds we weer open mogen."