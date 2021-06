Naaykens maakt al 75 jaar ventilatoren voor de zware industrie. ‘Maar niet alles is in die tijd veranderd’

TILBURG - Al 75 jaar maakt Naaykens’ Luchttechnische Apparatenbouw in Tilburg ventilatoren en filters voor de zware industrie. Het laatste pronkstuk uit de fabriek van directeur Geert-Jan Naaykens? Enorme roestvrijstalen ventilatoren voor een bedrijf in de pharmachemie. En die gingen op dezelfde manier de deur uit zoals zijn opa het vroeger al deed.

,,Dit gedeelte van de hal stamt nog uit 1956", zegt Geert-Jan Naaykens (38) tijdens een rondleiding over de locatie aan de Lovense Kanaaldijk. ,,Het bedrijf is opgericht in de Stedekestraat en tien jaar na de start zijn we hierheen gegaan. Ik heb de originele koopakte nog. Het is prettig werken doordat er heel veel natuurlijk licht binnenkomt, tegenwoordig zie je in bedrijfspanden vooral kunstlicht.”

Het pand ademt de historie van het bedrijf. Zo is er een beeld van oprichter Theo Naaykens, een keramieken collage die is aangeboden bij het 50-jarig bestaan en gezandstraalde kunst in klapdeuren dat geschonken is door het personeel.

Ingekleurde foto's uit vervlogen tijden

Even eerder liet Naaykens op zijn kantoor foto’s uit vervlogen tijden zien, die onlangs zijn ingekleurd. ,,Dat maakt de afbeeldingen nog veel sprekender dan in zwart-wit. Ik vond het een mooi idee om in het jubileumjaar wat extra’s te doen, zeker omdat er in het afgelopen jaar vanwege de coronamaatregelen weinig mogelijk was.”

Een archieffoto die dit jaar is ingekleurd, uit de periode 1946-1947.

,,Dit is mijn opa Theo Naaykens, de oprichter van het bedrijf”, wijst Naaykens op een foto waarop zijn voorvader met personeel poseert voor een enorme cycloon. Op het gevaarte is - ter promotie - de naam van het bedrijf geschilderd. ,,Ik was 9 jaar toen hij overleed. Als jongen mocht ik af en toe komen kijken hoe het er hier aan toeging en op de middelbare school heb ik hier mijn eerste lasjes gelegd.”

Zwaar industrieel

Naaykens is sinds 2015 de derde generatie die aan het roer staat, nadat hij de leiding heeft overgenomen van zijn vader Geert en inmiddels overleden oom Pieter. Het familiebedrijf heeft op de locatie in Tilburg ruim zestig werknemers.

Niet alleen in de leiding van het bedrijf zit continuïteit als het gaat om de familieband. ,,Er zijn werknemers bij die veertig jaar bij ons hebben gewerkt en van wie de kinderen nu ook alweer bijna veertig jaar in dienst zijn”, zegt Naaykens.

Internationaal opererend netwerk

Onder leiding van Geert en Pieter Naaykens groeide het bedrijf, samen met dochteronderneming Straaltechniek, uit tot een internationaal opererend netwerk van productie- en handelsfirma’s die gevestigd zijn in Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. ,,Uiteindelijk komt het allemaal voort uit dezelfde bron van 75 jaar geleden”, zegt Naaykens over de bedrijven. ,,Het is allemaal deel van het grotere geheel. En Straaltechniek Nederland is vorig jaar terugverhuisd van Oosterhout naar Tilburg.”

De producten van Naaykens zijn bedoeld voor de grote industrie. ,,In de begintijd hebben we ook veel luchtverversing voor gebouwen geleverd, maar dat is steeds minder geworden. Wat we nu doen is allemaal bedoeld voor het zware industriële werk.”

Maatwerk

En in wat ze doen, zijn ze goed bij Naaykens. ,,Als het gaat om rendement, bijvoorbeeld van een ventilator, zitten we op 90 tot 95 procent. Dan gaat het om de prestatie van een apparaat ten opzichte van hoeveel energie het verbruikt. Het is bijna onmogelijk om nog een groter rendement te behalen en bovendien weegt dat niet op tegen de kosten”, legt de Tilburger uit.

,,Onze vooruitgang zit dus niet in de performance, maar in de productie die klant specifiek, kosteneffectief en met een strakke levertijd moet zijn. Dit is zulk specialistisch werk dat helemaal volgens bepaalde normen en regels moet. Dat waarderen onze klanten.”

Volledig roestvrijstaal

Het laatste pronkstuk dat de Tilburgse fabriek verliet was een industrieel filter met twee industriële procesventilatoren, volledig uitgevoerd in roestvrij staal. ,,We hebben nog nooit zo’n grote gebouwd. Dat geeft aan dat wij nog steeds maatwerk en speciaalbouw leveren, maar ook dat er in Nederland nog steeds plaats is voor maakindustrie die niet per se hightech hoeft te zijn.”

Het filter had een waarde van vele honderdduizenden euro's en werd geleverd aan een Nederlandse fabriek die actief is in de pharmachemie. Naaykens liet het project filmen om het te kunnen verspreiden op de eigen sociale mediakanalen. Voordat de camera ging draaien, hing hij een plaat met daarop de bedrijfsnaam op de constructie. ,,Identiek aan hoe mijn opa en vader het deden.”