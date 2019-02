Nachtelijk Tilburg wil pronken met licht: kroepoekdak als ‘stralende kroon’ en Stationsstraat als verlichte stadsentree

013 CIF, nieuw internatio­naal filmfesti­val bij Cinecitta

7:00 TILBURG - Bij Cinecitta is eind oktober het nieuwe filmfestival 013 CIF. Deze afkorting staat voor Cinecitta International Filmfestival. Het evenement toont dertien wereldfilms die hoge ogen gooiden op grote festivals als Cannes, Toronto, Sundance en Beijing, maar nooit in filmtheaters in de Benelux te zien zijn. Het festival is in alle zalen van Cinecitta, de films worden gemiddeld driemaal vertoond. De gemeente Tilburg heeft een bedrag van 15.000 euro uitgetrokken voor het nieuwe evenement.