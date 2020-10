Nachtleven, u wordt gemist: ‘Mijn advies is om te blijven dansen’

TILBURG - De ouderwetse stapnacht ligt alweer meer dan een half jaar in het verleden. Drie Tilburgers over het gemis van het nachtleven. Een feestzanger zonder podium, een uitsmijter zonder kroegdeur en een dj zonder deinende mensenmassa.

Quote Mijn lichaam is gewend om dan de nacht in te gaan en een ander ritme aan te houden Michiel van ‘t Hoff De eerste vrijdagnacht van de lockdown kon portier Michiel van ‘t Hoff de slaap niet vatten. ,,Mijn lichaam is gewend om dan de nacht in te gaan en een ander ritme aan te houden. Het is toch een ritueel als je dit al 21 jaar doet.” En nee, lacht de veertiger, hij is toen niet aan de deur van zijn eigen woning gaan staan.



Van 't Hoff is een vertrouwd gezicht aan de Korte Heuvel, op vrijdag en zaterdag voor de deur van café Polly Maggoo. Sinds een paar jaar ook op de donderdagavond, omdat die steeds drukker werd. ,,Iedere dag is anders, je weet nooit wat er gaat gebeuren maar het belangrijkste zijn de sociale contacten. Met de bezoekers, de jongens bij de andere zaken, maar ook de mensen binnen bij Polly. Als dat niet fijn zou zijn, deed ik dit niet.”



De spanning? Die is er wel af. ,,In het begin, toen ik twintig was, vond ik mezelf nog wel een baasje”, zegt Van ‘t Hoff, die bijna de twee meter aan tikt. ,,Maar stoer aan de deur staan is de foute houding. Je moet niet bang zijn, maar je staat er als gastheer. Open houding, vriendelijke blik. Als je respect toont, krijg je respect terug.”

Portier is voor hem altijd een mooie bijverdienste geweest, naast zijn 40 uurs-baan als arbeidsbemiddelaar. Tot overmaat van ramp werd het contract bij zijn dagwerkgever niet verlengd, vanwege corona. ,,Begin deze maand ben ik voor mezelf begonnen met Nose for Talent, een werving- en selectiebureau voor technisch en hoger opgeleid productiepersoneel. Het begint nu wel te lopen.”

Hij mist het horecaleven, weet van de pijn bij de kroegeigenaren. ,,En dan zie je hoe KLM dik wordt gesubsidieerd en je de horeca kapot laat gaan. De mensen hier leggen er hun ziel en zaligheid in terwijl die directeuren zo weer bij een ander bedrijf zitten.”

De portier slaapt inmiddels weer op normale tijden, gek hoe snel dat went ,,Ik heb weinig slaap nodig. Nu ben ik in de weekenden om half zeven wakker om te sporten, ga ik verse broodjes halen voor de rest van de familie opstaat. Het leven is opeens heel anders.”

Volledig scherm Net voor de uitbraak reisde ze door Australië, het dj-schap - onder de naam Fleur du Bonheur - liep goed met één à twee optredens per week. © Jan van Eijndhoven

Quote Wat ik het meeste mis zijn de sfeer, de saamhorig­heid en de groepsener­gie Fleur Kuijper Ze heeft nu de tijd, daarom stapt dj Fleur Kuijper zodra het weer kan met een haast onuitputtelijke voorraad vinylplaten de dansvloeren op. Begin maart draaide ze voor het laatst voor een deinende mensenmassa op festivals en clubs. ,,Wat ik het meeste mis zijn de sfeer, de saamhorigheid en de groepsenergie. Door interactie met het publiek kun je de energie naar een hoger niveau tillen.”



Net voor de uitbraak reisde ze door Australië, het dj-schap - onder de naam Fleur du Bonheur - liep goed met één à twee optredens per week. ,,Al ben ik wel gewend aan de nieuwe situatie, ik heb na het aanscherpen van de regels nog in een club voor dertig mensen gespeeld en afgelopen zomer wekelijks op terrassen. Dat was fijn, al is de spontaniteit een beetje weg als mensen op hun plaats moeten blijven.”

De 30-jarige artiest heeft wel het livestreamen ontdekt, via haar eigen Instagram-account maar ook via platenzaak Doogan Records in Den Bosch en horecazaak The Cat’s Back in haar thuisstad. ,,Dat pakt heel positief uit, ik was er nooit zo van, maar zo bereik ik nu ook de mensen die normaal niet naar de dansvloer komen. Ik ontvang veel berichtjes dat mensen vrolijk worden van mijn streams.” Het nadeel is dat Buma/Stemra altijd over de schouder meekijkt, Instagram-livestreams onderbreekt of delen van haar muziekmixen online op stil zet.

Ze blijft er monter onder: zelf is ze overdag werkzaam als adviseur/manager in de infra-sector, het leven achter de draaitafel is uit liefde geboren. De ‘knal-drang’ blijft, dat is het ‘intense verlangen om weer te mogen feesten’.



,,Tegen de tijd dat we dat weer mogen, knalt het los. Mijn advies is om zoveel mogelijk te blijven dansen. Muziek geeft positieve energie, het opent het hart en brengt onze lichamen in beweging.”

Volledig scherm De Tilburgse feestzanger Benno van Vugt denkt met heimwee terug aan het leven in de kroegen. © Jan van Eijndhoven

Quote Tuurlijk mis ik het, ik mis mijn fans, dat zijn de mensen waar je het voor doet Benno van Vugt ,,Tuurlijk mis ik het, ik mis mijn fans, dat zijn de mensen waar je het voor doet.” De Tilburgse feestzanger Benno van Vugt denkt met heimwee terug aan het leven in de kroegen, aan de podia bij de studentenverenigingen of het optreden in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging. ,,Ieder weekend had ik wel een optreden, soms twee.”



De 58-jarige is de zanger van krakers als ‘Ik zie pinguïns overal’, ‘Ik wil het lipje van jouw blikje’ en ‘Mooie nieuwe zonnebril’. In die clip slentert ‘ie met een kekke zonnebril - soms wat onwennig - door winkelcentrum Heyhoef.



De video werd binnen een uur 80.000 keer bekeken op Dumpert. Hij hoeft er niet van te leven, Van Vugt heeft zijn eigen schoonmaakbedrijf. Het zingen doet hij sinds een jaar of vijf, hobby-matig. Net als dat de Tilburger een look a like van koning Willem-Alexander is.

,,Ik heb nog wel eens een optreden, in de tuin van een bejaardenhuis voor de mensen die uit het raam kijken.” Mooi om te doen, maar een beetje triestig wordt de zanger er wel van. ,,En als je voor vijftien mensen zingt die anderhalve meter uit elkaar op stoelen zitten, is dat toch wel heel anders dan voor duizend man die staan te springen.”



Voor hem is stilzitten geen optie. ,,Op de Elfde van de Elfde presenteer ik mijn nieuwe single: Benno bakt ze bruin.”

