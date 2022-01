Nadenken over overvloed, onbehagen en verlies

Het lukte de twee binnen de huidige situatie rond corona om net op tijd met bal en al van Marokko naar Nederland te reizen en hun installatie in Tilburg op te bouwen. What is this world? is een project dat gaandeweg steeds meer vorm krijgt. De grote, tot acht meter opblaasbare bal vult de ruimte, vormt een live reality televisie-set, decor en achtergrond voor discussie, en een stand-in voor de ‘wereld’.

Individueel gesprek

Vanwege de huidige coronaregels is zomaar binnenlopen bij PARK in de voormalige Goretti-kapel er nu niet bij. Als alternatief is bedacht dat belangstellenden voor What is this world? - te zien van zaterdag 15 januari tot 20 februari - individueel het gesprek aan kunnen gaan met Bik Van der Pol. Een afspraak maken hiervoor kan via park@bikvanderpol.net.

Op de reusachtige bal is een filmprojectie te zien. Als studieobject en teaser-beeld worden De Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch en een nieuwe montage van One To One, een videowerk van Bik Van der Pol, ingezet om na te denken over overvloed, onbehagen en verlies. What is this world? is geïnspireerd door La Rabbia (Rage) van Pier Paolo Pasolini, die in 1962 in opdracht van de Italiaanse televisie werd gemaakt, maar nooit in het openbaar werd vertoond, en reflecties van John Berger op deze film over oorlogsangst.