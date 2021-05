Nader onderzoek naar misbruik gehandicapte vrouw in woonlocatie nodig

Normaal gesproken zou de Tilburger al veroordeeld moeten zijn. Daar staat doorgaans twee weken voor. De rechtbank in Breda heeft het onderzoek in deze zaak echter heropend.

Verklaring

Na de zitting op 21 april kwamen de rechters tijdens hun beraadslagingen tot de conclusie dat het onderzoek niet compleet was. Ze willen dat een deskundige nagaat of de verklaring die het slachtoffer heeft afgelegd betrouwbaar is. Immers, dat zou belangrijk bewijsmateriaal zijn. ,,De beweringen over de seksuele handelingen zeer belastend voor de verdachte en de gevolgen van een eventuele bewezenverklaring uiterst ingrijpend’’, aldus het tussenvonnis. De advocaat van de verdachte heeft tijdens de zitting gewezen op tegenstrijdigheden in de verklaringen van de vrouw.

De zorgverlener verscheen op 26 oktober 2019 dronken op zijn werk in een woonvoorziening in Kaatsheuvel. Tijdens de zitting heeft hij ook toegegeven dat hij eigenlijk niet in staat was om te werken. Hij heeft een zwaar alcoholprobleem. De jonge vrouw had zijn hulp ingeroepen om naar het toilet te gaan. Daarvoor was een tillift nodig. Toen zij daarin zat, zou de man haar meerdere keren onzedelijk hebben betast.