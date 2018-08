Naima: knokkende inspiratiebron bij de Quiet

door Stephan Jongerius

Haar ogen gaan in de pretstand als ze vertelt over het Suikerfeest dat ze in juni organiseerde voor de members van de Quiet Community , het netwerk voor mensen in armoede. Naima Niya maakt een rondje met duim en wijsvinger. ,,Met nul euro budget!"

Er was een professionele Afrikaanse danseres, je kon henna-tatoeages laten zetten, er was muntthee van de islamitische slager, een keur aan lekkernijen. En muziek van alle windstreken. Ze giert het uit. ,,Stonden Irakese en Syrische vrouwen naast Tilburgse te swingen op 'Leef, alsof het je laatste dag is!'."

Onbegrip bij sommige members over de ramadan was voor Naima en mede-vrijwilliger Nadia aanleiding in in touw te komen. ,,Ze vonden het maar niks dat ouderen ook moesten vasten met die hitte. Ik wilde het idee erachter uitleggen. De kern van de ramadan is dat je in het reine komt met jezelf, met een schone lei begint. Even stilstaan ook bij mensen voor wie eten en drinken niet vanzelfsprekend zijn. Maar voor wie dat niet kan, zijn er uitzonderingen."

Moedercentra

Wie goed doet, goed ontmoet, het is Naima (41) met de paplepel ingegoten. Een voetstuk? Als iemand dat verdient, zegt ze, is het haar moeder. Kort na haar komst naar Marokko, in de tachtiger jaren, ging ze weg bij haar man en kwam met drie kinderen alleen te staan. ,,Not done in die tijd. Ze heeft moeten vechten voor haar rechten, alles zelf moeten uitzoeken. Ze werd veel andere vrouwen tot steun. Zo heeft ze twee moedercentra in Tilburg-Zuid mee opgericht."

Naima zelf moet naar eigen zeggen 'vooral nog veel leren.' Haar leven nam drie jaar geleden een wonderlijke wending. Haar diepste wens werd, anders dan artsen haar kort daarvoor nog hadden verteld, alsnog verwezenlijkt. Dankzij ivf-behandeling werd ze zwanger, haar zoontje Zakariya (2) geeft sindsdien nieuwe betekenis aan haar bestaan. In diezelfde periode werd ze - na een zwarte periode in de schuldsanering beland - member bij de Quiet.

Daar ontwikkelde ze zich binnen de kortste keren tot een vaste waarde. Ze is actief in de backoffice en bij het inloopteam. ,,En Naima slaat de brug naar andere culturen die lastig te bereiken zijn", zegt projectleider Esther Croes. Dat begon met tolken, Naima spreekt Arabisch, voor de groeiende groep Syriërs die aanklopte.

Nepbedrijf

Maar ze maakt ook gebruik van haar netwerk via Facebook, waar ze eerder de groepen 'meedoenregeling in Tilburg' en 'samen leuke dingen doen via de meedoenregeling' opzette. ,,Ik heb een tijdje in het wijkbestuur van Korvel gezeten en merkte dat arme mensen de mogelijkheden niet kenden en zich opsloten." Ze startte ook een gemengde wandelgroep voor vrouwen. ,,Veel oudere vrouwen hebben de taal nooit geleerd, belangrijk om dat alsnog te doen."

In het kader van haar re-integratie werd Naima aanvankelijk verplicht in een 'nepbedrijf' aan de slag te gaan: hele dagen orders invoeren, iets wat haar rugprobleem fors verslechterde. ,,Gelukkig heeft m'n case-manager bij de gemeente me uiteindelijk de kans gegeven in plaats daarvan te groeien bij de Quiet. Totdat Zakariya vijf is mag ik mezelf bewijzen."

Koortslip

Inmiddels is ze alweer bezig met twee nieuwe projecten. Via Krachtcentrale 013 werkt ze aan een training voor alleenstaande moeders. ,,Ze denken vaak dat ze hun kind in de steek laten als ze aan de slag gaan, maar je moet ze juist het voorbeeld geven." Bij de Quiet is ze betrokken bij het opzetten van een platform voor uitwisseling van diensten: ik kook voor jou, dan doe jij mijn tuin. Ze wijst op het restant van een koortslip. ,,Ik moest er een presentatie over houden. Superspannend, maar het ging goed."